Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò analizza il turno di campionato che inizia oggi e domani vedrà in campo anche le due milanesi, prima del confronto diretto di sabato prossimo: "La partita chiave della settimana è il derby di Milano di sabato, seguito sia per l'Inter sia per il Milan da un fondamentale round europeo. Questo significa che, nei limiti del possibile, domani Chivu e Amorim faranno turnover. L’Inter gioca a Venezia, che ha vinto fin qui una partita sola, e dunque è una trasferta che autorizza turni di riposo. Il Milan ospita il Bologna che Palladino ha rimesso in sesto, e dunque avrà minore spazio per seconde linee. Non è un male, perché Amorim lo faccia girare il Milan di oggi necessita dei titolari".