Solo 48 ore prima del derby di Milano, Milan-Inter, i due club presenteranno assieme nella cornice del Castello Sforzesco i rendering firmato da Foster + Partners e Manica riguardanti il nuovo San Siro.

"Nel loro lavoro comune - riporta oggi La Gazzetta dello Sport - si può leggere anche l'intesa tra i committenti: nerazzurri e rossoneri hanno scelto, infatti, di lavorare insieme dividendo investimento e responsabilità. Il fondo interista Oaktree e quello milanista RedBird hanno, infatti, la stessa necessità di aumentare i ricavi e offrire servizi che il vecchio impianto fatica a garantire. Il nuovo San Siro, invece, avrà 71.500 posti, distribuiti su due anelli, con oltre 13mila sedute premium. Il piano punta a chiudere le procedure autorizzative entro l'estate 2027 e ad avviare i lavori nella seconda metà dell'anno. L'obiettivo resta poi il completamento nel 2031, in tempo per gli Europei del 2032. La demolizione inizierà soltanto dopo".