Insieme hanno vissuto l'esperienza all'ultimo Mondiale dove l'Inghilterra è arrivata terza, frenata dal colpo di testa di Lautaro Martinez sul più bello. Non solo: entrambi hanno vestito la maglia del Tottenham, anche se mai nella stessa stagione. Tra il nuovo Pallone d'Oro Harry Kane e Djed Spence c'è un ottimo rapporto e l'esterno trasferitosi all'Inter la scorsa estate si è voluto congratulare con il centravanti per il riconoscimento arrivato ieri sera al London Palladium Theatre: "My Captain", il breve commento di Spence su Instagram, con la foto della consegna del premio.