Tre vittorie consecutive in campionato, l'Inter capolista (in condominio con la Lazio) si prepara alla trasferta contro il Venezia. Una sfida che nasconde qualche insidia, come ha imparato a proprie spese il Napoli battuto dieci giorni fa. Malgrado il buon impatto di Davide Nicola, i bookie danno grande fiducia ai campioni d'Italia di Chivu: la vittoria della squadra nerazzurra si gioca infatti a 1,33 su 888sport, mentre pareggio e successo dei padroni di casa sono in lavagna rispettivamente a 8,00 e 5,75. Tre delle ultime quattro partite giocate dal Venezia sono terminate con meno di tre reti complessive, trend opposto per quattro degli ultimi cinque incontri con in campo l'Inter: al Penzo gli esperti prevedono (decisamente) una sfida da Over, fissato a 1,36 su Betpassion, mentre l'Under è visto addirittura a 3,07. La squadra di Chivu ha vinto gli ultimi due scontri diretti giocati in Serie A in Laguna: 0-2 nel 2021 e 0-1 nel 2025. Il primo esito mercoledì si gioca a 9,00 (come l'1-2), il secondo a 12,00. Tra i pareggi l'1-1 (12) è il più probabile in lavagna, mentre le quote salgono verso l'alto in caso di affermazione dei padroni di casa: l'1-0 è fissato a 30,00, il 2-0 a 50,00.

Le quote gol

Con Lautaro Martínez ancora indisponibile, Chivu sembra orientato a dare un turno di riposo a Thuram e schierare in attacco la coppia Esposito-Bonny: un loro gol vale 1,80 volte la posta puntata, stessa quota per l'attaccante francese a segno contro la Fiorentina. Zielinski, che ha trasformato domenica il rigore della vittoria, a segno è in lavagna a 4,00. Nel Venezia, il tecnico Nicola dovrebbe dare fiducia al tandem offensivo tra Adams e Yeboah, autori finora di due e un gol in questa Serie A: la rete dell'attaccante nigeriano è proposta a 3,75, quella della punta ecuadoriana a 4,00. Hainaut a segno vale 9 volte la posta puntata.