Impegnato negli USA per il Mondiale con la Nazionale austriaca, David Alaba non conosce ancora la sua prossima squadra. Conclusa la non indimenticabile esperienza al Real Madrid, che come lo ha ingaggiato a parametro zero dal Bayern Monaco lo ha liberato per fine contratto, il difensore 34enne sta cercando una soluzione per proseguire la propria carriera.
I motivi del no
Come ha evidenziato la Gazzetta dello Sport, il suo entourage lo ha proposto anche in Italia, meta gradita all'austriaco, nello specifico a Inter e Milan. In cambio però ha ottenuto risposte negative. I nerazzurri considerano troppo elevati i costi e l'età del giocatore non si addice alla strategia del club. I rossoneri lo avrebbero preso in considerazione se fosse arrivato Ralf Rangnick. Per Alaba oggi ci sono offerte dall Premier League, dalla Turchia e dagli Stati Uniti.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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