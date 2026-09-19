Anche il Milan piange la scomparsa di Sandro Mazzola, un pezzo di storia dell'Inter e della Nazionale italiana che si è spento all'età di 83 anni: "Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano. Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio. AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore. Ciao, Sandro", si legge sui canali social del club rossonero.

Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano.



Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del… pic.twitter.com/wSC3SOE5iw — AC Milan (@acmilan) September 19, 2026