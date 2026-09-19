Intervistato da Tuttosport a poche ore da Roma-Inter in veste di doppio ex, Amatino Mancini ha definito la super sfida dell'Olimpico "'molto equilibrata, da 50 e 50". Quanto ai protagonisti annunciati del match, Mancini dà una leggera preferenza a Lautaro Martinez rispetto a Malen: "L'olandese è un calciatore di grande valore, ma l'argentino, considerando anche il percorso della sua carriera, mi sembra un po’ più continuo".

Inevitabile, per Mancini, aprire l'album dei ricordi, più a tinte giallorosse che nerazzurre: "Il momento più bello vissuto a Milano è stato sicuramente lo scudetto vinto, gli attribuisco un significato particolare perché è stato il primo in Italia. Con la Roma ho un legame è sicuramente maggiore, avendo vissuto nella Capitale più anni. Tuttavia, anche l'esperienza all'Inter è stata significativa: è un club importante che rispetto molto e che porto nel cuore".

Il 'ponte' tra Roma e Milano per Mancini è rappresentato da Cristian Chivu, suo ex compagno nelle due avventure più importanti vissute in Serie A: "Da calciatore era fortissimo e, come allenatore, sta dimostrando di essere altrettanto bravo e preparato. Abbiamo frequentato insieme anche un corso per allenatori Uefa e già allora si vedeva che gli piaceva il calcio e che lo capiva molto bene. È un allenatore giovane che sta dimostrando di poter avere un futuro importante".

