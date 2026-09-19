Il calcio italiano rende omaggio a Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparso nelle scorse ore. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò e la Federazione hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia, ricordando Mazzola come "uno dei campioni più amati del nostro calcio".

In memoria della leggenda dell’Inter e della Nazionale italiana, verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare delle competizioni in programma nel fine settimana. Bandiere a mezz’asta anche nella sede della FIGC a Roma e al Centro tecnico federale di Coverciano.

Sezione: Focus / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 10:11
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.