L'Inter U20 chiude il ciclo di partite prima della sosta con una vittoria sudata e preziosa: a Monza i nerazzurri passano per 2-3. Dopo un avvio piuttosto complicato, i nerazzurri l'hanno sbloccata con D'Agostino al 36'. La gioia è durata poco, perché al 43' ha pareggiato Martone. Nella ripresa, dopo un paio di minuti, l'ennesima sgasata di un Rocca scatenato ha portato al primo gol di bomber Carrara, per l'1-2 al 47'. Lo stesso Carrara ha firmato l'1-3, rubando palla al portiere Stranjar e segnando a porta vuota al 74'. Per lui sono sette gol in cinque partite di campionato, andando sempre a segno. Il Monza ha tentato la rimonta, accorciando con Fogliaro, ma li uomini di Bigica si sono difesi con ordine. Almeno fino al 92', quando Abodu ha avuto sul destro la palla del pari: superlativo Galliera, che ha abbassato la saracinesca e messo in cassaforte i tre punti. Dopo cinque partite di campionato l'Inter U20 è capolista e imbattuta, con quattro vittorie e un pareggio. Difficile chiedere di più a Bigica e ai suoi.
IL TABELLINO
MONZA-INTER 2-3
Marcatori: 36' D'Agostino (I), 43' Martone (M), 47', 74' Carrara (I), 78' Fogliaro (M)
MONZA (3-5-2): Stranjar; Villa, Varesis (dal 70' Colonnese), Badarau; Attinasi (dall'81 Scaramelli), Ballabio, Martone, Buonaiuto (dal 59' Abodu), Mariani; Zanni (dal 59' Ganci), Fardin (dal 59' Fogliaro).
A disposizione: Ballabio, Pirro, Scifo, Perego, Rota, Carobbio.
Allenatore: Luciano Vulcano.
INTER (4-3-3): Galliera; Evangelista, Breda, Peletti, Rocca (dal 67' Sorino); D'Agostino, La Torre (dal'86' Kartelo), Virtuani (dall'86' Pavan); El Mahboubi (dal 76' Franchi), Carrara, Vukaj (dal 76' Grisoni Fasana).
A disposizione: Farronato; Lleshi, Maghlout, Moranduzzo, Mackiewicz, Nese.
Allenatore: Emiliano Bigica.
Arbitro: Pizzi (sez di Bergamo)
Assistenti: Galasso-Lauro
RIVIVI IL LIVE
14.55 - Finisce qui! L'Inter batte il Monza 2-3!
90'+2 - Galliera! Provvidenziale su Abodu in area di rigore! Grande parata del portiere nerazzurro.
90'- Badarau prova il tiro a giro: deviazione, palla vicina al sette ma dalla parte sbagliata del palo. Sospiro di sollievo per l'Inter.
86' - Cambi per l'Inter. Escono Virtuani e La Torre per Pavan e Kartelo.
81' - Cambio per il Monza. Esce Attinasi, dentro Scaramelli.
IL GOL - Palla imbucata del Monza che trova l'uscita decisa e giusta di Galliera su Colonnese. Non c'è però nessuno a coprire il portiere nerazzurro e Fogliaro ribadisce in porta. Dieci minuti in apnea per l'Inter in arrivo.
78' - GOL DEL MONZA. Fogliaro, i padroni di casa accorciano sul 2-3.
76' - Doppio cambio per l'Inter. Fuori Vukaj e El Mahboubi, dentro Franchi e Grisoni Fasana.
IL GOL - Ingenuità di Strajnar, che perde palla nel tentativo di costruire dal basso. Carrara ruba palla, ringrazia e segna a porta vuota: 1-3.
74' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! Ancora Carrara! Inter avanti 1-3.
70' - Cambio per il Monza. Esce Varesis, entra Colonnese.
69' - Monza pericoloso su corner: D'Agostino provvidenziale anticipa un giocatore avversario che avrebbe potuto spingere in porta. Cooling break.
67' - Cambio per l'Inter. Dentro Sorino per Rocca.
59' - Cambi per il Monza. Escono Buonaiuto, Fardin e Zanni per Ganci, Abodu e Fogliaro.
54' - Corner battuto da Rocca a rientrare dalla destra. Carrara sfiora, la palla finisce in area piccola e Breda non riesce a spingere in porta.
49' - Altro break di Rocca, cross e sfobiciata di El Mahboubi, palla alta.
IL GOL - Combinazione splendida tra Rocca e Vukaj che libera il primo per la solita galoppata. Una volta in area di rigore ecco la palla a rimorchio per Carrarra, che di prima fulmina Strajnar e riporta avanti l'Inter. Sei gol in cinque partite, sempre a segno sin qui in stagione.
47' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! CARRARA, SEMPRE LUI! Inter di nuovo in vantaggio!
14.07 - Via al secondo tempo!
14.06 - Squadre in campo per la ripresa.
Intervallo a Monzello sull'1-1. Inter che ha iniziato a marce basse, crescendo poi nella parte centrale del primo tempo. A culmine della spinta nerazzurra il vantaggio di D'Agostino, dopo un paio di occasioni capitate sui piedi di Rocca. Il Monza, che aveva iniziato bene, è stato bravo a reagire e trovare il pareggio al 43' con Martone. Nel finale bravo Galliera a evitare la rimonta.
13.50 - Duplice fischio di Pizzi, intervallo a Monzello.
46' - Galliera bravo in uscita bassa su Zanni nel primo dei tre minuti di recupero.
44' - Ancora Attinasi al sinistro dopo aver saltato Evangelista, grandissima parata di Galliera questa volta.
IL GOL - Martone raccoglie il tiro deviato di Attinasi, ottimo in questo primo tempo, e di prima calcia in porta dal limite. Galliera impreciso, parità.
43' - GOL DEL MONZA. Pareggio di Martone, 1-1.
41' - Zanni calcia dopo una bella ripartenza del Monza. Tiro fuori di poco.
40' - Inserimento di Carrara e sinistro da dentro l'area: deviato, corner.
IL GOL - Altro blitz di Rocca sulla sinistra, che mette per Carrara. L'attaccante dell'Inter addomestica per D'Agostino, che si inserisce e questa volta non sbaglia. Battuto Strajnar, che nulla può in questa circostanza. Inter in vantaggio.
36' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! D'Agostino! Secondo gol consecutivo, 0-1!
33' - Cresce l'Inter. D'Agostino a tu per tu con Strajnar dopo la spizzata di Carrara non riesce a battere il portiere avversario. Poi il tiro di El Mahboubi viene respinto da Badarau.
30' - Altra occasione Inter sui piedi di Rocca. Veronica e tocco sotto, bravo Strajnar in uscita ad evitare lo 0-1.
26' - Si riparte.
24' - Cooling break. Termperatura abbastanza alta qui a Monza.
18' - Palla che resta lì dopo una deviazione sul calcio d'angolo battuto da Rocca. Vukaj si coordina al volo, fuori.
17' - Grande azione personale di Rocca, che rompe la pressione con l'accelerazione palla al piede. Una volta entrato in area il terzino nerazzurro prova il sinistro, Strajnar devia in corner.
14' - Buonaiuto calcia dal limite dopo un bel controllo orientato, palla deviata in corner.
7' - Buona manovra del Monza, che da destra a sinistra libera Attinasi per il tiro-cross. Bravo Galliera ad attaccare la palla, Peletti lo colpisce nel tentativo di aiutarlo. L'Inter libera, ma l'estremo difensore nerazzurro resta a terra.
6' - Angolo che libera La Torre al cross: palla toccata da Breda di testa, sul fondo.
5' - Buona pressione dell'Inter che porta al tiro da lontano di El Mahboubi. Palla respinta, primo corner della gara.
13.01 - Via alla sfida a Monzello! Primo pallone per i padroni di casa.
12.59 - Minuto di silenzio al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi.
12.57 - Squadre in campo, pochi minuti al via.
12.48 - Le squadre, terminato il riscaldamento, sono rientrate negli spogliatoi. Da segnalare che l'Inter giocherà con il lutto al braccio, in ricordo ovviamente di Sandro Mazzola, scomparso poche ore fa.
Ultimo impegno prima della maxisosta per l'Inter U20 di Emiliano Bigica, chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere sin qui sul campo del Monza. Conquistando i tre punti oggi i nerazzurri sarebbero sicuri di trascorrere le tre settimane di pausa in vetta la classifica del Campionato Primavera-1. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita che inizierà alle 13.
Alessandro Savoldi
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