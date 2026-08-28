Serata di grande emozione a San Siro, dove il Milan ha reso omaggio a Franco Baresi, storica bandiera e capitano rossonero scomparso a inizio agosto all’età di 66 anni. Prima della partita, al centro del campo è stata stesa un’enorme maglia numero 6, simbolo indissolubilmente legato alla carriera dell’ex difensore.

Lo striscione della curva

Sugli spalti è comparso anche uno striscione della tifoseria rossonera con un messaggio dedicato alla leggenda milanista: "Franco Baresi: leggenda immortale, inimitabile bandiera che non metterà mai di sventolare. Ciao capitano". Un momento particolarmente intenso è arrivato dopo la lettura delle formazioni, quando lo speaker Germano Lanzoni ha pronunciato il nome di Baresi.

Il nome di Baresi urlato tre volte da San Siro

L’intero stadio ha risposto ripetendo per tre volte a gran voce il nome dell’ex capitano, prima di lasciarsi andare a un lungo applauso. Il Milan aveva già annunciato che per tutta la stagione scenderà in campo con una patch speciale sulla maglia con la scritta "6 per sempre", ulteriore tributo a uno dei simboli più importanti della storia del club.