L'Inter è al lavoro per arrivare al meglio alla trasferta di domenica sera a Cagliari. Non arrivano grandi novità da Appiano Gentile, rispetto ai giorni precedenti. Secondo il Corriere dello Sport, Djed Spence sta proseguendo nel suo programma personalizzato al fine di recuperare la migliore condizione atletica.

Decisamente più avanti Curtis Jones, che ha lavorato ancora con i compagni e ha messo nel mirino l'esordio in nerazzurro domenica sera all'Unipol Domus. Oggi e domani altre due sedute, poi la partenza per la Sardegna.