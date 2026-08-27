Si chiude qui il nostro live per i sorteggi Champions. Urna parzialmente benevola per l'Inter: sabato saranno stilati i calendari da cui sapremo le date in cui andranno incasellate le otto sfide in programma.

19.08 - Esordio bello tosto per il Como alla sua prima storica volta in Champions: Paris St Germain in casa, Barcellona fuori, Manchester Utd in casa, Betis fuori, Lipsia in casa, Feyenoord fuori casa, Aek Atene in casa e Lens fuori.

19.02 - Il calendario del Napoli: Asenal in casa, Manchester City fuori, Brugge in casa, Porto fuori, Bodo/Glimt in casa, Villarreal fuori casa, Viking in casa e Sabah fuori casa.

18.49 - E' il momento della Roma: Real Madrid in casa, Paris St Germain fuori casa, Sporting Lisbona in casa, Manchester Utd fuori, Lille in casa, Fenerbache fuori, Slovan Bratislava in casa, Aek Atene fuori casa.

18.46 - Attendiamo ora di conoscere il cammino completo delle altre italiane coinvolte.

18.40 - Noti quindi gli abbinamenti dell'Inter per la League Phase di Champions con la divisione tra casa e fuori: nei prossimi giorni conosceremo il calendario con le date esatte.

18.35 - Il Como pesca il Barcellona e il Paris Saint Germain.

18.33 - ECCO L'INTER! Real Madrid fuori casa, Liverpool in casa, Club Brugge in casa, Dortmund fuori casa, Shakthtar in casa, Feyenoord fuori casa, Stuttgart in casa e Slovan Bratislava fuori casa.

18.32 - Manchester City seconda estratta: non abbinata ai nerazzurri.

18.31 - Comincia il sorteggio: Real Madrid prima estratta. E subito un abbinamento con l'Inter che affronterà in casa. 

18.30 - E' il momento della presentazione delle diverse squadre appartenenti ai 4 pot, si comincia dal pot 1 in cui è presente anche l'Inter.

18.27 - Si passa ora a illustrare la modalità di sorteggio e abbinamento delle varie squadre negli 8 impegni previsti.

18.10 - Viene premiato anche Thierry Henry con un riconoscimento alla carriera e per il suo impegno nella beneficenza, contro le discriminazioni e nel charity.

18.05 - Come cerimonia preliminare, viene premiato il capitano della squadra vincitrice in carica, Marquinhos del Paris Saint Germain, che si è contraddistinto per il Fair Play andando a consolare la squadra perdente: in sua assenza riceve il premio il presidente Al-Khelaifi.

----------------------------------------------------------------

L'attesa sta per finire: si alza il sipario sul palcoscenico più prestigioso d'Europa, tra pochi minuti l'Inter conoscerà il proprio cammino nella Champions League 2026/27. Dopo le ultime gare di qualificazione giocate ieri, il quadro delle partecipanti è completo, manca solo il sorteggio che abbinerà ciascuna delle 36 squadre inserite in 4 pot alle 8 avversarie, 4 in casa e 4 fuori casa, che andranno come di consueto a comporre la classifica generale unica. Seguiamo allora in diretta dal Grimaldi Forum di Montecarlo questo sorteggio.

Ecco intanto la composizione dei 4 gironi

Fascia 1
Paris Saint-German
Bayern Monaco 
Real Madrid
Liverpool
Inter 
Manchester City 
Arsenal 
Barcellona
Atletico Madrid

Fascia 2
Borussia Dortmund
Roma
Sporting Lisbona
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV

Fascia 3
Feyenoord 
Lille
Bodø/Glimt
Napoli
Lipsia
Villarreal
Fenerbahçe
Shakhtar
Galatasaray 

Fascia 4
Slavia Praga 
Slovan Bratislava 
Stoccarda
AEK Atene 
LASK 
Como
Lens
Viking 
Sabah

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 19:10
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
vedi letture
Domenico Fabbricini
autore
Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.