Si chiude qui il nostro live per i sorteggi Champions. Urna parzialmente benevola per l'Inter: sabato saranno stilati i calendari da cui sapremo le date in cui andranno incasellate le otto sfide in programma.
19.08 - Esordio bello tosto per il Como alla sua prima storica volta in Champions: Paris St Germain in casa, Barcellona fuori, Manchester Utd in casa, Betis fuori, Lipsia in casa, Feyenoord fuori casa, Aek Atene in casa e Lens fuori.
19.02 - Il calendario del Napoli: Asenal in casa, Manchester City fuori, Brugge in casa, Porto fuori, Bodo/Glimt in casa, Villarreal fuori casa, Viking in casa e Sabah fuori casa.
18.49 - E' il momento della Roma: Real Madrid in casa, Paris St Germain fuori casa, Sporting Lisbona in casa, Manchester Utd fuori, Lille in casa, Fenerbache fuori, Slovan Bratislava in casa, Aek Atene fuori casa.
18.46 - Attendiamo ora di conoscere il cammino completo delle altre italiane coinvolte.
18.40 - Noti quindi gli abbinamenti dell'Inter per la League Phase di Champions con la divisione tra casa e fuori: nei prossimi giorni conosceremo il calendario con le date esatte.
18.35 - Il Como pesca il Barcellona e il Paris Saint Germain.
18.33 - ECCO L'INTER! Real Madrid fuori casa, Liverpool in casa, Club Brugge in casa, Dortmund fuori casa, Shakthtar in casa, Feyenoord fuori casa, Stuttgart in casa e Slovan Bratislava fuori casa.
18.32 - Manchester City seconda estratta: non abbinata ai nerazzurri.
18.31 - Comincia il sorteggio: Real Madrid prima estratta. E subito un abbinamento con l'Inter che affronterà in casa.
18.30 - E' il momento della presentazione delle diverse squadre appartenenti ai 4 pot, si comincia dal pot 1 in cui è presente anche l'Inter.
18.27 - Si passa ora a illustrare la modalità di sorteggio e abbinamento delle varie squadre negli 8 impegni previsti.
18.10 - Viene premiato anche Thierry Henry con un riconoscimento alla carriera e per il suo impegno nella beneficenza, contro le discriminazioni e nel charity.
18.05 - Come cerimonia preliminare, viene premiato il capitano della squadra vincitrice in carica, Marquinhos del Paris Saint Germain, che si è contraddistinto per il Fair Play andando a consolare la squadra perdente: in sua assenza riceve il premio il presidente Al-Khelaifi.
----------------------------------------------------------------
L'attesa sta per finire: si alza il sipario sul palcoscenico più prestigioso d'Europa, tra pochi minuti l'Inter conoscerà il proprio cammino nella Champions League 2026/27. Dopo le ultime gare di qualificazione giocate ieri, il quadro delle partecipanti è completo, manca solo il sorteggio che abbinerà ciascuna delle 36 squadre inserite in 4 pot alle 8 avversarie, 4 in casa e 4 fuori casa, che andranno come di consueto a comporre la classifica generale unica. Seguiamo allora in diretta dal Grimaldi Forum di Montecarlo questo sorteggio.
Ecco intanto la composizione dei 4 gironi
Fascia 1
Paris Saint-German
Bayern Monaco
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcellona
Atletico Madrid
Fascia 2
Borussia Dortmund
Roma
Sporting Lisbona
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV
Fascia 3
Feyenoord
Lille
Bodø/Glimt
Napoli
Lipsia
Villarreal
Fenerbahçe
Shakhtar
Galatasaray
Fascia 4
Slavia Praga
Slovan Bratislava
Stoccarda
AEK Atene
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:00 Jones e Stankovic, subito incroci col passato. E Dumfries ritrova l'Inter
- 20:46 Shakhtar Donetsk, messaggio social all'Inter: "Ci vediamo presto"
- 20:32 Inter, ancora il Dortmund in Champions: il curioso dato statistico
- 20:18 L'Italia U16 ko contro l'Inghilterra, Costantino: "Sconfitta immeritata"
- 20:03 Chivu sul sorteggio: "Affrontiamo club di rilievo, non c'è mai nulla di scontato"
- 19:49 Champions amarcord per Mourinho: sfide contro le sue ex Inter e Roma
- 19:39 Marotta a Sky: "Gli inglesi portano con sé tanti titoli. Champions, abbiamo il diritto di sognare"
- 19:20 UEFA-FIFA, boicottaggio sospeso ma lo scontro continua: "Serve nuova leadership"
- 19:10 UCL - Real Madrid, Liverpool, Dortmund, Brugge, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart e Bratislava per l'Inter
- 19:06 Zenga e Condò: "Sorteggio alla portata, almeno quattro vittorie certe"
- 18:51 Qui Cagliari - Giochi di posizione e possesso palla verso l'Inter
- 18:37 SM - Asllani-Al Jazira, operazione conclusa: cifre e condizioni dell'affare
- 18:24 L'Inter Women torna a casa: le prossime due gare tra Milano e Sesto S.G.
- 18:10 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 17:50 LIVE REACTION - SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE, le 8 AVVERSARIE dell'INTER in EUROPA
- 17:39 Condò: "L'organico dell'Inter resta il migliore. Ed è stato rinforzato"
- 17:26 Antonello riparte dal Padova dopo Inter e OM? Cosa filtra
- 17:12 Mai più casi Kalulu-Bastoni, Rosetti: "Oggi interviene il VAR"
- 16:57 Vendita di quote dei Mondiali, UEFA pronta ad avviare un procedimento penale contro Infantino
- 16:42 Carrarese, Cioffi: "Topalovic mi ricorda Samardzic. Può crescere ancora"
- 16:29 Fadera: "Cagliari scelta giusta, sono felice di averla fatta"
- 16:15 Mou e il ritorno al Bernabeu: "Non mi piace quando i tifosi cantano il mio nome"
- 16:01 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 15:48 Lazio, Pinamonti si presenta: "Il desiderio era fortissimo. Io predestinato? Ecco cosa rispondo"
- 15:42 Jones in gruppo: possibile esordio a Cagliari. Spence punta il Napoli
- 15:35 Milan, Amorim: "Il prodotto Serie A va venduto meglio. Scudetto? Preferisco..."
- 15:20 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:07 Il figlio di LeBron James gioca a calcio... con la maglia dell'Inter
- 14:52 Asta del Fanta 2026/27: su quali nuovi arrivi conviene puntare?
- 14:37 GdS - Quinta punta bloccata da LH. Ma occhio a Bonny: non è incedibile
- 14:30 Farronato rinnova con l'Inter: "Grazie a chi mi sta dando fiducia"
- 14:26 Inter, una Champions League da almeno 50 milioni di euro
- 14:13 Retroscena: la Roma aveva chiuso per Spence. Poi il cambio strategico
- 14:00 Zuddas: "Chivu e gli altri: i giovani allenatori in Serie A un bel segnale"
- 13:47 Fabbian riparte dal Parma: ultimi dettagli prima del semaforo verde
- 13:34 SM - Il Bayern torna su Bisseck. L'Inter non vuole privarsene
- 13:23 Kamate, l'Atletico Madrid lo vuole a titolo definitivo. Sul tavolo la recompra
- 13:20 Genoa, chiesto Iddrissou a titolo definitivo. L'Inter dice no
- 13:07 Diouf: "Scudetto-Coppa Italia: vogliamo il bis. Sul ruolo e la Champions..."
- 12:55 Champions, stasera il sorteggio: l'Inter rappresentata da Marotta e Zanetti
- 12:49 Sucic: "In competizione solo con me stesso. Sono innamorato dell'Inter"
- 12:40 Chiusura calciomercato: Marotta partecipa alla tavola rotonda 'Disequilibrio sostenibile'
- 12:25 Gabriele Zappa lascia il Cagliari: va all'Hellas Verona
- 12:12 Express 'anticipa' il sorteggio: Manchester United contro l'Inter
- 12:00 videoTorna la CHAMPIONS LEAGUE: ecco le 4 FASCE. E l'INTER ha di nuovo cambiato il FOCUS
- 11:43 Real Madrid, Barça, Porto, Arsenal e... Bodo/Glimt: i nerazzurri scelgono il loro avversario
- 11:29 Corsera - Inter, per la Champions serve l'avvio sprint in A: i precedenti dicono che...
- 11:16 CdS - Esposito, rinnovo e nuovi obiettivi: Champions e nazionale
- 11:02 Condò: "Champions, quartetto italiano ben assortito e tante storie"
- 10:54 UFFICIALE - Luka Topalovic alla Carrarese in prestito
- 10:48 I ragazzi sono in giro: l'Inter prova a replicare Dimarco, Pio e Stankovic
- 10:34 TS - Inter, sulla Champions l'indicazione è chiara. E tre volti nuovi sanno come si vince
- 10:20 TS - Inter, con Massolin mercato chiuso? Tre nomi in bilico fino alla fine
- 10:06 UFFICIALE - Andrea Pinamonti riparte dalla Lazio: la formula del trasferimento
- 09:52 Zambrotta: "Sullo scudetto ha ragione Allegri. Esposito al posto di Thuram? No, perché..."
- 09:38 TS - Asllani all'Al Jazira, già quantificata la plusvalenza in caso di obbligo
- 09:24 De Bruyne: "Napoli da Scudetto, però la favorita è l'Inter. Gol al Genoa: situazione da 50 e 50 ma..."
- 09:10 CdS - Sette stagioni di fila a quota 100 gol: Inter da record e l'avvio promette bene
- 08:56 GdS - Inter-Napoli vietata anche ai residenti a Genova: il perché del provvedimento
- 08:42 CdS - Inter, rinnovo ufficiale per Bovio: la nuova scadenza del contratto
- 08:28 CdS - Cagliari-Inter, sorprese di formazione? Due dubbi per Chivu
- 08:14 Serena: "Inter da semifinale di Champions. Lautaro capitano vero, Icardi non lo era: ma tra un anno..."
- 08:00 GdS - Calhanoglu e Inter alla last dance? Non è detto: tutte le opzioni sul tavolo
- 00:00 Bisseck 'dimenticato' e Chivu che si è rotto le balle: gli effetti del mercato sull'Inter
- 23:55 Sky - Fabbian vicino al Parma: domani la possibile chiusura dell'affare
- 23:36 Inter, tre cessioni: Asllani-Al Jazira, Massolin in Francia. Due club su Kamate
- 23:33 League Phase Champions, domani il sorteggio: le possibili avversarie dell'Inter
- 23:02 GdS - Thuram si candida: con il Cagliari il debutto a partita in corso?
- 22:48 Di Gennaro: "L'Inter ha fatto tre acquisti che hanno vinto 30 titoli"
- 22:33 Dalmat: "Inter, Stones e Jones ottimi acquisti. E Diouf è cresciuto molto"