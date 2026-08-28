Gabriele Zappa lascia il Cagliari dopo sei anni per accasarsi all'Hellas Verona. Il terzino scuola Inter è stato acquistato dagli scaligeri in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. "Ciao tifosi gialloblu, sono Gabriele Zappa. Sono qui per arare la fascia per voi. Dai Verona", le prime parole di Zappa dopo le firme.

Su Instagram, Zappa ha mandato un messaggio di commiato ai suoi ormai ex tifosi: "215 volte grazie, Cagliari… 2167 volte grazie, Cagliaritani! Sono passati tutti questi giorni da quando mi sono innamorato di questa terra, di questa maglia e del vostro popolo. Oggi è difficile trovare le parole giuste. Il calcio corre veloce e, a volte, ti mette davanti a scelte che non avresti mai immaginato di dover prendere. Sentivo la necessità di cambiare perché non mi sentivo più al centro del progetto. Ma prima di andare voglio dirvi una cosa: grazie Grazie per ogni abbraccio, ogni applauso, ogni messaggio, ogni critica e per tutto l’affetto che mi avete dimostrato in queste 215 battaglie vissute spalla a spalla. Spero di avervi lasciato qualcosa dello Zappa calciatore.

Ma, ancora di più, spero di avervi lasciato qualcosa di Gabriele, del ragazzo che qui è diventato uomo. Perché alla fine è questo che rimane. Non i numeri, non le partite, non i risultati. Le persone, i legami e i ricordi. E il legame vero che ho con voi spero possa rimanere per sempre. È la cosa che conta più di tutte. Non so se questo sarà un addio o un arrivederci. Ma se dovesse essere un addio… ci rivedremo al Poetto per una birra, promesso! Grazie di tutto, Cagliari. Grazie per aver fatto parte della mia vita. Forza Casteddu Sempre".