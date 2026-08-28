È ancora Psg contro tutti. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, la squadra di Luis Enrique si propone di nuovo tra le favorite per vincere quella che sarebbe la terza Champions League di fila, cosa che, se si considera solo la nuova denominazione e quindi escludendo la vecchia Coppa dei Campioni, è riuscita solo al Real Madrid tra il 2015 e il 2018. E proprio queste due squadre, secondo i betting analyst di Betflag e Betpassion, sono tra le protagoniste più attese per darsi battaglia fino in fondo: come riporta Agipronews, infatti, il tris del Psg si gioca a quota 6,00, tallonato dal Real di José Mourinho, che si attesta tra 6,00 e 8,00. Ma la competizione si allarga ulteriormente guardando alle altre grandi squadre europee con Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco appaiate tutte a 7,00, mentre si sale a 8,50 per il Manchester City e a 15,00 per il Liverpool.
E le italiane? Le squadre di Serie A partono da outsider, con l’Inter di Cristian Chivu in lavagna a 20,00 e a caccia del riscatto dopo la clamorosa eliminazione agli spareggi per mano del Bodo/Glimt nella passata stagione. Discorso simile per il Napoli, chiamato a cancellare l’onta dell’eliminazione già nella League Phase: gli uomini di Massimiliano Allegri sono in lavagna a 35,00 per la vittoria del titolo. Si sale a 50,00 per la Roma, che torna in Champions dopo otto anni. E poi c’è il Como delle meraviglie; la prima partecipazione alla massima competizione europea sarà una grande avventura per gli uomini di Cesc Fabregas che però hanno dimostrato di saper bruciare le tappe: Paz e compagni sognano in grande e si propongono a quota 75,00 per la vittoria del titolo.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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