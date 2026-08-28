Dopo la Champions League e l'Europa League, anche l'Atalanta ha scoperto le sue avversarie in Conference League. La squadra di Sarri, che ieri ha ottenuto la qualificazione battendo l'Hapoel Tel Aviv di misura grazie alla rete di Scamacca, è l'unica squadra italiana partecipante ed era inserita nella prima fascia.

Ecco le avversarie della Dea in Conference League: Ajax (trasferta), Pafos (casa), Borac (trasferta), Kairat Almaty (casa), Riga (trasferta), Mjallby (casa).