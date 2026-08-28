Ieri sera il computer di Monte Carlo ha estratto dal proprio cilindro una classica del calcio internazionale: Real Madrid-Inter. Partita storica che ha alle spalle la storia della Coppa dei Campioni/Champions League. A margine del sorteggio, Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, si è così espresso alla tv del club in merito al percorso che attende le merengues: “Stiamo parlando di Champions League. Siamo consapevoli della passione con cui vengono vissute partite di questo tipo, e questo le rende sempre estremamente difficili. Noi giochiamo con grande entusiasmo, come sempre, con la piena fiducia nei nostri giocatori, ma anche consapevoli che ogni partita è una sfida e richiede un livello di prestazione molto alto da parte della squadra se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

“Il formato è particolarmente impegnativo perché, a differenza del precedente, ora si compete contro tutti - ha aggiunto el Buitre -. Questo ti obbliga a trattare ogni partita come una finale, perché l'obiettivo è finire tra le prime otto, e idealmente tra le prime quattro, il che ci darebbe il vantaggio del fattore campo fino alla fine. Questo deve essere il nostro obiettivo, e anche, se possibile, evitare di dover giocare il girone preliminare, che è più penalizzante in termini di calendario perché consiste in due partite estremamente intense con il rischio di essere eliminati. È fondamentale iniziare a raccogliere punti nelle prime partite in modo che la squadra acquisisca la fiducia che ci permetterà di finire tra i migliori".