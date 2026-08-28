Dopo il sorteggio della prima fase di Champions League arrivano le prime proiezioni sulla classifica della fase campionato. Secondo la simulazione realizzata da Football Rankings, l’Inter chiuderebbe all’ottavo posto, ultima posizione utile per accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

La previsione della top8

Sono 15,69 i punti previsti da parte dei nerazzurri che affronteranno Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Club Bruges, Shakhtar, Feyenoord, Slovan Bratislava e Stoccarda. Davanti le big europee: il Bayern Monaco in testa con 18,01 punti, seguito da Arsenal (17,95), Real Madrid (17,56), Barcellona (17,24), Manchester City (16,78), PSG (16,21) e Liverpool (16,08).

Sezione: Focus / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 13:03
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.