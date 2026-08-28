Ora è ufficiale: Giovanni Fabbian giocherà con il Parma di Carlos Cuesta nella prossima stagione. Il centrocampista 23enne, che ha militato nelle giovanili dell'Inter dal 2018 al 2022, è stato acquistato in prestito dai gialloblu fino al 30 giugno 2027. Fabbian lascia, dunque, la Fiorentina, seppur a titolo temporaneo, dopo un'annata non proprio indimenticabile, nella speranza di rilanciare la sua carriera. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 15:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.