Ora è ufficiale: Giovanni Fabbian giocherà con il Parma di Carlos Cuesta nella prossima stagione. Il centrocampista 23enne, che ha militato nelle giovanili dell'Inter dal 2018 al 2022, è stato acquistato in prestito dai gialloblu fino al 30 giugno 2027. Fabbian lascia, dunque, la Fiorentina, seppur a titolo temporaneo, dopo un'annata non proprio indimenticabile, nella speranza di rilanciare la sua carriera.

Un nuovo centrocampista, presentato da un tifosissimo del Parma



Leonardo dà il benvenuto a Giovanni Fabbian nell’ambito della collaborazione con All Inclusive, il progetto che promuove lo sport come strumento di crescita, partecipazione e inclusione.



Benvenuto a Parma,… pic.twitter.com/1A88HUoFfr — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 28, 2026