Sembra partita decisamente con il piede giusto l’avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Dopo la vittoria all’esordio in casa del Torino per 2-1, i rossoneri vincono anche in casa piegando per 2-0 il Venezia. Una sfida non semplicissima per i padroni di casa, bloccati sullo 0-0 nel primo tempo. Serve il primo gol di Gonçalo Ramos al 69’ per spezzare l’inerzia e portare in avanti i rossoneri. Quasi allo cadere un autogol di Halhal porta il risultato sul definitivo 2-0. I rossoneri volano così al primo posto a punteggio pieno da soli, in attesa delle gare che seguiranno nel week-end.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 22:51
Autore: Ludovica Ferrante
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