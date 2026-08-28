Dopo il convincente 4-1 al Monza dell'esordio in campionato a San Siro, l'Inter affronta la prima trasferta stagionale domenica sera a Cagliari, reduce dal preziosissimo successo a Parma. I sardi hanno perso le ultime sei sfide casalinghe contro i nerazzurri e secondo i bookmaker la striscia negativa si allungherà: come riporta Agipronews, il colpo esterno degli uomini di Christian Chivu paga infatti 1,43 su Better e 1,44 su Betpassion, con il pareggio (assente da settembre 2013) a 4,48 e il segno «1» (uscito l'ultima volta il 1° marzo 2019) a 7,50 volte la posta. Negli ultimi tre precedenti alla Unipol Domus, i rossoblù non sono riusciti a segnare: il quarto NoGoal consecutivo si gioca a 1,68, in vantaggio sul Goal, visto a 2,05. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, lo 0-2 (come nell'ultimo scontro diretto) a 6,00. Se l'1-1, esito dell'ultimo pareggio, è indicato a 7,50, si sale a 45,00 per ripetere il 2-0 dell'ultima vittoria interna del Cagliari.

MARCATORI – Lautaro Martinez ha segnato 12 reti in carriera contro i sardi, l'ultima nella sfida dello scorso campionato. Il “tredici” comanda, nelle quote goal, a 2,25. Segue, a 2,75, la seconda marcatura stagionale di Pio Esposito (dopo il colpo di tacco al Monza) anche lui a segno lo scorso anno nello 0-2 all'Unipol Arena. Stessa quota Marcus Thuram, in ballottaggio per un posto da titolare. Fra i padroni di casa, Fabio Pisacane si affida a Paul Mendy e allo spirito da derby dell'ex milanista Daniel Maldini, entrambi proposti a 6,50. Vale 18,00 volte la posta il bis del giovane centrocampista Alessandro Romano, match-winner a Parma.