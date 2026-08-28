Nonostante nei giorni scorsi sembrasse destinato a un trasferimento in Francia, ora Yanis Massolin è sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto riporta il giornalista di Sport Mediaset Orazio Accomando sul proprio profilo X, i rossoblu e l'Inter avrebbero compiuto nelle ultime ore passi avanti significativi nei dialoghi per il prestito del francese, al punto che la trattativa risulta essere in fase avanzata. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi sviluppi.

Trattativa avanzata tra Inter e Cagliari per il prestito di Massolin.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 28, 2026