Nonostante nei giorni scorsi sembrasse destinato a un trasferimento in Francia, ora Yanis Massolin è sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto riporta il giornalista di Sport Mediaset Orazio Accomando sul proprio profilo X, i rossoblu e l'Inter avrebbero compiuto nelle ultime ore passi avanti significativi nei dialoghi per il prestito del francese, al punto che la trattativa risulta essere in fase avanzata. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi sviluppi.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 21:55
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.