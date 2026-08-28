Neanche il tempo di completare il trasloco che Yann Sommer dovrà tornare a Milano per giocare contro la sua Inter, con cui ha conquistato due Scudetti, una Coppa Italia e disputato una finale di Champions League in tre anni. Dopo il sorteggio che ha accoppiato i nerazzurri del suo passato con quelli del suo presente, il Bruges, lo svizzero ha così commentato ai canali del club: "Sarà bello rivedere i ragazzi. Ma non lo definirei un sogno in questo momento. Giocare contro l'Inter con il Club Brugge: quello, soprattutto, sarà incredibile. Non vedo l'ora. La Champions League resta qualcosa di speciale".