Dopo il sorteggio della League Phase di Champions League, Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato ai canali ufficiali del club l'esito che metterà di fronte nuovamente la sua squadra all'Inter, sempre in Germania: "Ci aspettano partite entusiasmanti e prenderemo ogni avversario molto sul serio. A Londra, durante la preparazione, ci siamo presentati molto bene e vogliamo confermarlo anche in condizioni di gara. Ora non vediamo l'ora di scoprire come saranno programmate le partite. Posso assicurarvi che saremo pronti per l'inizio".