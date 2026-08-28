Dopo il sorteggio della League Phase di Champions League, Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato ai canali ufficiali del club l'esito che metterà di fronte nuovamente la sua squadra all'Inter, sempre in Germania: "Ci aspettano partite entusiasmanti e prenderemo ogni avversario molto sul serio. A Londra, durante la preparazione, ci siamo presentati molto bene e vogliamo confermarlo anche in condizioni di gara. Ora non vediamo l'ora di scoprire come saranno programmate le partite. Posso assicurarvi che saremo pronti per l'inizio".

Sezione: Eurorivali / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 13:14
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.