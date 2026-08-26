Potrebbe essere il Parma la prossima tappa nella carriera di Giovanni Fabbian, centrocampista che ha militato nelle giovanili dell'Inter dal 2018 al 2022 prima di spiccare il volo verso il calcio professionistico. Dopo l'esperienza alla Reggina in Serie B, dove fu premiato come miglior giovane del torneo, il classe 2003 si è trasferito neanche ventenne al Bologna, per rimanerci tre stagioni, prima della poco fortunata esperienza alla Fiorentina. Un'esperienza che sembrerebbe giunta al capolinea, visto che il club ducale - secondo quanto svelato da Sky Sport - è pronto ad accoglierlo tra le sue fila. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il suo passaggio alla corte di Carlos Cuesta.