Il Monza si presenterà alla gara di domani contro l'Udinese con la rosa ancora falcidiata dagli infortuni, come era già accaduto a San Siro, in occasione della sfida contro l'Inter che ha segnato l'esordio dei brianzoli in Serie A. "L’emergenza continua, è un'emergenza totale. Basta", ha spiegato Ivan Juric, tecnico dei brianzoli, rispondendo laconicamente al giornalista che gli aveva rivolto la prima domanda durante la conferenza stampa odierna.

Le uniche buone notizie arrivano da due ex interisti: "Penso che Akinsanmiro possa fare qualche minuto, ma non giocherà sicuramente dall’inizio. È arrivato un ragazzino dall’Inter, Maye, che ha potenziale, ma deve lavorare tanto. Non abbiamo paura di mettere in campo i giovani, poi è chiaro che ci voglia anche qualche giocatore d'esperienza. Ho fatto l’esempio di Maye, a me piace molto ma deve lavorare un sacco", ha aggiunto Juric parlando del difensore classe 2006 arrivato in Brianza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione a favore del club biancorosso e contropzione per i nerazzurri.