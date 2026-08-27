Jamal Iddrissou, classe 2007, è un attaccante che piace. In questo periodo diversi club si sono fatti avanti per il giovane nerazzurro, reduce da una pre-season con la prima squadra che gli ha puntato addosso diversi riflettori. Ultimamente Cremonese, Modena e Cesena hanno bussato alla porta di Viale della Liberazione, verosimilmente per un prestito.

Secondo Nicolò Schira, anche il Genoa, in Serie A, si è proposto per accogliere Iddrissou ma con l'intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. Secco no da parte dell'Inter, che non vuole perdere il controllo di un giocatore in cui vede enormi margini di crescita.