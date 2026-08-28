Kevin Wimmer, difensore austriaco dello Slovan Bratislava, ha commentato ai canali ufficiali del suo club l'esito del sorteggio di ieri a Monte Carlo che in Champions League metterà contro la sua squadra e l'Inter: "Il sorteggio ci ha riservato ancora una volta avversari interessanti; ci aspetta una bella sfida. Non vediamo l'ora. Personalmente, mi è piaciuto molto il sorteggio contro il LASK. Sono praticamente cresciuto a Linz; è stata la mia prima squadra. Sarà sicuramente un'emozione speciale, soprattutto perché giocheremo a Linz, quindi la mia famiglia e i miei amici saranno presenti".

Sezione: Eurorivali / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 13:59
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.