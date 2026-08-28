Beppe Marotta ieri ha parlato chiaro in merito al futuro di Hakan Calhanoglu. Rispondendo alle domande dei colleghi turchi di TRT Sport, il presidente dell'Inter ha detto: "Hakan è stato fino a oggi un giocatore molto prezioso per noi e continua a esserlo. Spero che possa continuare a indossare la maglia dell’Inter per molti anni".

Dichiarazioni che possono dare una svolta al futuro del regista turco, dato per sicuro partente a fine anno considerando il contratto in scadenza.