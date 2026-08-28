Lars Ricken, dirigente del Borussia Dortmund, attraverso i canali ufficiali del club ha commentato l'esito del sorteggio che vedrà il BVB sfidare nuovamente l'Inter in Germania in Champions League: "Sono partite interessanti che non vediamo l'ora di affrontare. Con Inter, Villarreal e Bodø/Glimt ci troveremo di fronte a tre avversari già incontrati la scorsa stagione, mentre allo stesso tempo ci attendono AEK Atene e Sabah FK, due squadre contro cui non abbiamo mai giocato prima. Questo certamente aumenta l'attrattiva, soprattutto perché abbiamo un conto in sospeso con Inter e Bodø dopo la scorsa stagione. Il nostro obiettivo minimo è raggiungere gli ottavi di finale, idealmente ci riusciremo in queste otto partite".