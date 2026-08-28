Appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Commentiamo insieme i sorteggi di Champions, Europa e Conference League. Prepariamoci anche a Cagliari-Inter, match valido per la 2a giornata di campionato e in programma domenica sera. Spazio anche al tema rinnovi.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.