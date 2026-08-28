L'Inter è vicina a chiudere un accordo per Vuk Pavicević, centrocampista classe 2008 dell'OFK Grbalj. Secondo quanto svelato in esclusiva da Fabrizio Romano, il club nerazzurro è pronto a pagare 500.000 euro più bonus, oltre a concedere una percentuale sulla futura rivendita alla controparte. In caso di fumata bianca, il gigante montenegrino si aggregherebbe alla squadra Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Sul giocatore hanno manifestato interesse anche Atalanta e Monza.

️🇲🇪 Excl: Inter closing in on deal for 2008 born talent Vuk Pavicević to join from Montenegro as part of U23 Inter squad.



Deal worth €500k fee plus add-ons and sell-on clause anticipating Atalanta and Monza also keen.



18 year old midfielder to join from OFK Grbalj. pic.twitter.com/NCkJnPOrJX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026