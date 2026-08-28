L'Inter è vicina a chiudere un accordo per Vuk Pavicević, centrocampista classe 2008 dell'OFK Grbalj. Secondo quanto svelato in esclusiva da Fabrizio Romano, il club nerazzurro è pronto a pagare 500.000 euro più bonus, oltre a concedere una percentuale sulla futura rivendita alla controparte. In caso di fumata bianca, il gigante montenegrino si aggregherebbe alla squadra Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Sul giocatore hanno manifestato interesse anche Atalanta e Monza. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 18:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.