US Armenians, piattaforma mediatica e di informazione dedicata alla comunità armena negli Stati Uniti, ha dedicato la prima pagina del suo profilo Instagram a Henrikh Mkhitaryan, giocatore dell'Inter, definendolo 'centrocampista visionario, leggendario fuoriclasse che ha brillato nei principali campionati europei sin dall'inizio della sua carriera professionistica'.

"Con un innato talento tattico e una passione per il gioco, Henrikh ha trasformato giocate audaci ed espressioni atletiche in un'eredità calcistica riconosciuta a livello globale - si legge ancora -. Le sue origini armene, lo spirito competitivo e l'approccio impavido allo sport sono al centro della sua identità, creando momenti che celebrano dedizione, precisione ed eccellenza contemporanea. Da Yerevan ai più importanti stadi europei, Henrikh continua a ridefinire il gioco moderno e a ispirare una nuova generazione di atleti e sognatori. Visionario, pioniere e forza atletica, Henrikh Mkhitaryan sta plasmando il futuro del calcio, una partita straordinaria alla volta".