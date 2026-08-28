Michele Franco, ex direttore sportivo del Monza, nel corso di un'intervista con TMW, tra i vari argomenti, ha risposto a una domanda su quale club si è rinforzato sul mercato: "Il Venezia. S'è mosso bene in entrata e in uscita. Naturalmente l'Inter, che ha messo dentro giocatori di profilo internazionale alzando il livello anche in ottica Champions League. E anche la Juventus, con Carnevali che è un dirigente di alto profilo che sta operando molto bene".

Ribaltone viola

Menzione a parte per la Fiorentina: "Ha fatto tanto, è vero. Ha cambiato molto, quindi sicuramente ci vorrà un po' più di tempo. Quando cambi tanto bisogna trovare anche la giusta squadra, ha cambiato anche l'allenatore. Si riparte da zero, ci sta che ci voglia un po' più di tempo per assemblare tutto e trovare gli automatismi giusti. Ma anche la Fiorentina ha fatto un mercato importante".