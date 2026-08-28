Marcus Thuram sta per tornare. Dopo un'estate travagliata e il rientro a due settimane dall'inizio del campionato italiano, l'attaccante francese sembra pronto per mettere nelle gambe i primi minuti in campionato con la maglia nerazzurra. C'è da mettersi alle spalle un Mondiale in cui ha giocato 1', contro l'Iraq, durante la fase a gironi. E nulla più.

"Per il resto - come si legge sulla Gazzetta dello Sport -, l'eredità della spedizione americana ha lasciato soltanto qualche problemino fisico. Risolvibile e quasi irrilevante, sì, ma i segni di una lunga e faticosa stagione sono rimasti. Tanto che Thuram, come ampiamente concordato, non si è aggregato al resto del gruppo di Chivu né per il ritiro in Germania (il Mondiale era ancora in corso), né per la successiva tournée dei nerazzurri organizzata tra Hong Kong ed Australia (per i "mondialisti" coincideva infatti con il momento delle meritate vacanze). Lunedì scorso, il 17, l'ex Gladbach è tornato invece stabilmente ad allenarsi con il resto dei compagni. E si presenterà alla trasferta di Cagliari in programma fra due giorni ormai pienamente recuperato, con un paio di settimane di sessioni complete di lavoro nelle gambe e dunque con un "motore" di nuovo esplosivo che viaggia ormai allo stesso numero di giri del resto del gruppo. Con un triplice obiettivo, facilmente intuibile: per riprendersi il proprio posto sul palcoscenico nerazzurro, per alimentare quella concorrenza interna che fa da fuoco sacro in casa Inter ed incidere subito. Del resto, per puntare a tutto c'è bisogno assolutamente di tutti".