Kristjan Asllani lascia l’Inter. L’operazione con l’Al Jazira è stata completata e il centrocampista albanese è pronto a iniziare una nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sport Mediaset sui propri social, il club nerazzurro incasserà complessivamente 6,5 milioni di euro attraverso una formula che prevede un prestito e un obbligo di riscatto condizionato.

Asllani domani negli Emirati

Dopo l’intesa raggiunta tra tutte le parti, Asllani è atteso domani per completare gli ultimi passaggi burocratici dell’operazione. Il centrocampista partirà infatti alla volta degli Emirati Arabi Uniti, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con l’Al Jazira.

Si chiude la parentesi all’Inter

Termina così l’esperienza nerazzurra di Asllani, arrivato a Milano nel 2022 e inizialmente individuato come possibile alternativa di prospettiva in cabina di regia. Dopo le esperienze in prestito della scorsa stagione e la decisione dell’Inter di non inserirlo al centro del nuovo progetto tecnico, nelle ultime settimane erano state valutate diverse possibilità. L’apertura del giocatore alla soluzione emiratina ha permesso di accelerare definitivamente la trattativa. Ora manca soltanto il completamento delle visite mediche e la firma per rendere operativo il trasferimento.