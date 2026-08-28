Ieri sera tra le squadre sorteggiate per la League Phase di Champions League c'era anche lo Shakhtar Donetsk, che verrà a giocare a San Siro contro l'Inter. Nello specifico, i Minatori giocheranno contro Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Lipsia, AEK e Slovan Bratislava. Lo storico attaccante dello Shakhtar, Viktor Grachev, ha condiviso le sue impressioni sugli avversari della squadra ucraina in un commento a Sport.ua: "Secondo me, si poteva fare di meglio, ma non si poteva fare di peggio. Qui ci sono i campioni dei rispettivi paesi e i grandi del calcio europeo in generale, l'intera élite della società".

"Se parliamo dei punti potenziali del Donetsk in questo torneo, presumo che la squadra di Arda Turan possa conquistarne circa 12 - ha aggiunto -. Dove ottenerli? La mia previsione è la seguente: Sporting 1, PSV 1, Fenerbahçe 3, Lipsia 1, AEK 3, Slovan 3. Penso che sarà difficile ottenere punti nelle partite contro Real Madrid e Inter".