Marcus Thuram sta recuperando la forma migliore e ora il suo obiettivo è essere più utile possibile alla causa nerazzurra, riprendendosi quello status di titolare che la crescita di Pio Esposito rischia di "minacciare".

Come ricorda Tuttosport, "Thuram è tornato ad Appiano il 9 agosto e ancora il polpaccio non era al meglio. Ha svolto lavoro differenziato fino alla settimana scorsa ed è rientrato in gruppo il 18. Ha visto la partita d’esordio con il Monza dalla panchina. Ha visto, soprattutto, come Pio Esposito, che invece si è fatto tutto il ritiro ed è stato titolare a San Siro, si stia ritagliando meritatamente spazio. Sulla carta, la coppia titolare nell’attacco interista è ancora la ThuLa, ma se Lautaro è stato titolare all’esordio e punta al bis contro il Cagliari, Thuram dovrà ancora aspettare. Il suo campionato sarà una rincorsa, che comincerà in Sardegna verso la forma migliore, ma soprattutto per ritrovare quel posto che Pio sta insidiando con la stessa forza che mette nei duelli contro i centrali avversari".

Il francese paga i problemi accusati già nel finale della scorsa stagione e poi al Mondiale. Certo, nel passato campionato il suo apporto è stato determinante quando le partite sono diventate più importanti, vedi Inter-Roma. "Thuram in quella partita ha segnato un gol e fatto due assist. Nella sfida successiva, quella della rimonta a Como per 4-3, due gol li ha fatti Dumfries e sono stati i più celebrati, ma è stata la doppietta di Thuram a riportare in pari il match dal 2-0 a favore dei comaschi. Poi c’è stato un gol al Cagliari, uno al Torino e uno al Parma: 6 reti in 5 partite in totale, una gran bella media realizzativa. Nel match successivo di campionato contro la Lazio, un altro assist. Stessa cosa qualche giorno dopo, in finale di Coppa Italia. Intanto però i muscoli erano tornati a tormentarlo e Thuram ha finito la stagione acciaccato. Pure al Mondiale con la Francia non lo hanno lasciato in pace".