Il gol al 72' di Gianluca Scamacca al Dyosgyori Stadion di Miskolc contro l'Hapoel Tel Aviv non è solo importante per l'Atalanta, che così ottiene il pass per partecipare alla League Phase della Conference League. Tutto il calcio italiano applaude la vittoria dei nerazzurri di Bergamo, perché permette di mantenere vive le speranze della quinta squadra nella prossima Champions League confermando le 7 squadre nostrane in corsa in Europa. 

Infatti anche i risultati dell'Atalanta nel corso del torneo contribuiranno al ranking UEFA per un posto extra nella prossima edizione della Champions: le due federazioni nazionali con il miglior rendimento in questa stagione infatti ottengono una squadra aggiuntiva qualificata alla prossima edizione della massima competizione UEFA.

Sezione: News / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 13:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.