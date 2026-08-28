Il coomputer che ha sorteggiato la League Phase di Champions League ha messo contro l'Inter e il Bruges, che si affronteranno al Meazza. Tra gli ex della partita non c'è solo Yann Sommer, ma anche Aleksandar Stankovic, che ha lasciato splendidi ricordi nella squadra belga. A parlarne ai canali del club è Nicolò Tresoldi: "È un sogno giocare a San Siro. E rivedere il mio migliore amico Stankovic. Gli ho mandato un messaggio vocale subito dopo il sorteggio. Mi ha risposto. Anche lui è incredibilmente felice, perché ama il club. E poi Napoli, Stoccarda e le altre partite: è un sorteggio meraviglioso".