In un'intervista rilasciata a Tuttosport, Adrian Bernabé esprime la sua ammirazione verso l'attuale tecnico dell'Inter, Cristian Chivu. "Ti entra dentro. Al suo primo allenamento ci ha portato un’energia incredibile: lui a livello motivazionale e mentale è un fenomeno, non mi stupisce che stia facendo grandissime cose", afferma il centrocampista spagnolo.
Bernabé parla poi delle differenze tra Spagna e Italia. "Noi spagnoli lavoriamo tantissimo sulla parte tecnica, diamo molta importanza sin da piccoli al modo in cui tocchiamo il pallone. Non è solo una realtà che riguarda Real Madrid e Barcellona, sia chiaro. Anche le squadre provinciali investono tanto tempo sulla tecnica: è una differenza enorme rispetto all’Italia. Il 75% dei giocatori spagnoli sono tecnici: non avevamo dei giganti nella finale dei Mondiali, ma tanti elementi che sapevano sempre cosa fare in campo. E così succede anche nelle nazionali giovanili e nel movimento femminile: siamo il modello da seguire degli ultimi 20 anni".
Autore: Antonio Di Chiara
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