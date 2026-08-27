Il sorteggio di Champions si è concluso un'oretta fa ed è arrivato anche il commento del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ai microfoni ufficiali del sito dell'Inter: “La Champions League è una competizione che racchiude il meglio del calcio europeo, tutte le sfide sono complicate e anche le recenti edizioni confermano che non ci sia nulla di scontato. Affrontiamo club di rilievo, saranno otto partite molto difficili in cui cercheremo di ottenere il massimo e dimostrarci competitivi", ha detto Chivu.