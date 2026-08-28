Come la scorsa edizione, la Champions League ospiterà ancora la partita tra Inter e Liverpool al Meazza. Commentando il sorteggio di ieri, l'allenatore dei Reds, Andoni Iraola, si è così espresso ai canali ufficiali del club: "È un sorteggio interessante e difficile, ma sapevamo in anticipo che, a prescindere da come sarebbe andato, avremmo affrontato avversari forti, ed è esattamente quello che è successo. Questa è la forza della Champions League e il motivo per cui parteciparvi rappresenta una prova così impegnativa. Ognuna di queste partite rappresenterà una sfida difficile a suo modo, quindi dovremo prepararci al meglio e dare il massimo in campo".

"Dipende da noi essere pronti, ma prima abbiamo due importanti partite di Premier League, che saranno al centro della nostra attenzione prima di pensare alla Champions League. Ma la Champions League è una sfida che non vediamo l'ora di affrontare, ed è anche entusiasmante per i nostri tifosi per le serate europee che potremo vivere ad Anfield e per le trasferte negli stadi di Italia, Belgio, Austria e Turchia. Arrivando qui, sapevo quanto fosse speciale la Champions League e quanto fosse importante per il Liverpool, quindi sarà un onore per me e per il mio staff lavorare con la squadra in questo torneo".