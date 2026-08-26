Qualche giorno fa Roberto De Zerbi aveva manifestato una certa delusione per la partenza di Djed Spence, sul quale a suo dire avrebbe voluto puntare per questa stagione. E la partenza choc in Premier League, con la sconfitta del Tottenham per 3-0 a Brentford, di certo non ne ha migliorato l'umore. Nonostante un'estate di grossi investimenti, la finestra di mercato più 'ricca' della propria storia, gli Spurs si ritrovano alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di terzino, lasciato vacante dal Nazionale britannico che si è trasferito all'Inter per circa 35 milioni bonus compresi. E nello specifico il rinforzo è stato individuato in Neco Williams.

Il Nottingham Forest però è determinato a respingere qualsiasi interesse dell'ultimo minuto per l'esterno. Secondo quanto rivela Standard Sport, gli Spurs apprezzano Williams e un'offerta last minute per il terzino del Forest non è da escludere, sebbene sia considerata improbabile in questa fase della finestra di mercato. Si ritiene che il Tottenham sia disposto a negoziare i termini di un accordo, ma il Forest insiste sul fatto che Williams non è in vendita e sta cercando di blindare il nazionale gallese con un nuovo contratto.