Intervenuto in diretta su Sky a margine del sorteggio di Europa League, Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, ha parlato anche del campionato definendo quelli che secondo lui sono i valori attuali: "Per quanto riguarda la vittoria dello Scudetto, è chiaro che l’Inter oggi ha un grande vantaggio su tutte le altre. La nostra squadra è migliorata rispetto all’anno scorso e in più c’è il fattore Luciano (Spalletti, ndr), che partirà da inizio anno. La volontà della squadra è di competere, poi da lì a vincere dipende da tanti fattori ed eventuali imprevisti. Dipenderà anche dagli infortuni, si è visto la scorsa stagione quando senza Lautaro e Calhanoglu l'Inter ha sofferto un po'.