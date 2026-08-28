Intervenuto in diretta su Sky a margine del sorteggio di Europa League, Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, ha parlato anche del campionato definendo quelli che secondo lui sono i valori attuali: "Per quanto riguarda la vittoria dello Scudetto, è chiaro che l’Inter oggi ha un grande vantaggio su tutte le altre. La nostra squadra è migliorata rispetto all’anno scorso e in più c’è il fattore Luciano (Spalletti, ndr), che partirà da inizio anno. La volontà della squadra è di competere, poi da lì a vincere dipende da tanti fattori ed eventuali imprevisti. Dipenderà anche dagli infortuni, si è visto la scorsa stagione quando senza Lautaro e Calhanoglu l'Inter ha sofferto un po'.
Sezione: Focus / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 15:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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