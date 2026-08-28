Arda Turan, allenatore dello Shakhtar Donetsk, che andrà a far visita a San Siro all'Inter, parla del sorteggio della fase principale di Champions League, delle partite speciali e degli obiettivi della squadra nel torneo ai canali ufficiali del club.

Quali sono le vostre emozioni dopo il sorteggio di Champions League? Quanto siete soddisfatti degli avversari che lo Shakhtar affronterà?

"Prima di tutto, siamo incredibilmente felici. Per una squadra che rappresenta un Paese in guerra, l'accesso diretto alla Champions League significa molto più che semplice calcio. Simboleggia la speranza e dà alle persone un motivo per sorridere. Siamo molto orgogliosi. Vogliamo goderci questo traguardo, ma allo stesso tempo vogliamo rimanere fedeli a noi stessi. Questa è la cosa più importante per noi. Vogliamo giocare come lo Shakhtar. Per quanto riguarda i nostri avversari, cosa si può dire? Stiamo parlando di alcuni dei club più importanti del calcio mondiale: squadre che hanno vinto questo torneo, raggiunto la finale e sono diventate leggendarie nei loro Paesi. Abbiamo un enorme rispetto per tutte loro. Ogni partita sarà importante e preziosa per noi. Consideriamo la Champions League un'opportunità per affermarci, mostrare chi siamo e avvicinarci ai nostri sogni. Siamo emozionati, ma allo stesso tempo manteniamo la calma. Sappiamo di cosa siamo capaci e sappiamo anche su cosa dobbiamo ancora lavorare".



C'è una squadra tra gli avversari che non vedi l'ora di affrontare, magari per il suo livello, la sua storia o per legami personali?

"Ci sono sicuramente delle partite molto emozionanti per me. Durante la mia carriera da giocatore, ho affrontato il Real Madrid molte volte da avversario di principio, e ovviamente ho avuto la stessa rivalità con il Fenerbahçe. Abbiamo vinto trofei l'uno contro l'altro, ne abbiamo persi altri nella lotta per i trofei, e ho giocato molti derby contro entrambi i club. Quindi ricordo entrambe le partite con grande rispetto. Saranno partite che hanno già una loro storia, e spero che regaleranno nuovi momenti che la gente ricorderà per la bellezza del calcio. Ci sono anche dei legami molto personali. L'Inter ha Hakan Calhanoglu, che non è solo un mio ex compagno di squadra, ma quasi un fratello. È il capitano della nostra nazionale, e ora dovremo giocare l'uno contro l'altro. Il Real Madrid ha Arda Guler, uno dei talenti più brillanti del nostro paese, un uomo che rappresenta la speranza e il futuro del calcio turco e di cui siamo tutti orgogliosi. C'è un altro legame che forse non tutti ricordano. L'allenatore del Lipsia, Martin Demichelis, è stato un mio compagno di squadra. Era un professionista eccezionale, ha avuto una grande carriera ed è stata un'esperienza fantastica per me giocare con lui. Quindi anche la partita contro il Lipsia sarà molto speciale per me".



Dopo il sorteggio, raggiungere i 24 posti in classifica sembra ora un obiettivo più realistico per lo Shakhtar o, al contrario, il compito è diventato ancora più difficile?

"Ho giocato e allenato molte partite nella mia vita e, a dire il vero, non ne ricordo nessuna facile. Il calcio si decide sul campo e siamo perfettamente consapevoli del livello di ogni avversario che dovremo affrontare. Si tratta di club storici con una forte cultura calcistica. Il PSV è una squadra offensiva interessante con le sue tradizioni. L'AEK sta crescendo molto bene e ha organizzato il lavoro del club in Grecia in modo eccellente. Lo Slovan ha un ottimo allenatore e una squadra che lotta su ogni pallone. Cosa posso dire del Fenerbahçe? È uno dei club più importanti del nostro paese, con una grande cultura e una rosa con molti giocatori di altissimo livello. Il Lipsia è un club in forte crescita, con un grande allenatore come Martin Demichelis. È una squadra molto interessante. E se prendiamo Sporting, Real Madrid e Inter, sono club che hanno fatto la storia del calcio. Quindi, dopo il sorteggio, le mie sensazioni non sono cambiate. La Champions League è il massimo livello nel calcio. Durante la mia carriera da giocatore, nel cammino verso la finale con l'Atletico Madrid, abbiamo affrontato la Juventus nella fase a gironi, poi il Milan, il Barcellona nei quarti, il Chelsea in semifinale e il Real Madrid in finale. Se ci credi davvero, tutto è possibile. Quando noi dello Shakhtar abbiamo creduto in noi stessi, abbiamo sempre dimostrato di cosa eravamo capaci. Il nostro obiettivo è rimanere fedeli a noi stessi, rappresentare il calcio dello Shakhtar e lottare per il nostro futuro e i nostri sogni. In Champions League, ogni gol e ogni singolo momento possono essere decisivi. Per questo dobbiamo prestare attenzione a ogni dettaglio e vivere ogni istante di questo torneo al massimo. Siamo emozionati. Siamo orgogliosi. Non abbiamo paura di nessuno, ma nutriamo grande rispetto per ogni avversario".