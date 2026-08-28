Continua la preparazione del Cagliari in vista del match di domenica sera contro l'Inter, il primo in casa del campionato di Serie A 2026-27 (kick-off ore 20.45). Quest'oggi, al 'CRAI Sport Center di Assemini', la squadra di Fabio Pisacane ha iniziato la seduta di allenamento con dei lavori di attivazione, per poi proseguire con sviluppi di gioco e prove su palla inattiva.

Domani, sabato 29, doppio appuntamento: seduta di rifinitura mattutina, dopo la quale, alle 12.30, Pisacane incontrerà i giornalisti per presentare in conferenza stampa la sfida dell'Unipol Domus. 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 16:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.