Dopo cinque partite consecutive a secco di vittorie in tutte le competizioni, l'Inter Miami ha deciso di esonerare l'allenatore Guillermo Hoyos. Al suo posto un vecchio compagno di Nazionale di Lionel Messi, Cristian Gonzalez, meglio conosciuto come Kily che nella prima parte degli anni 2000 vestì la maglia dell'Inter durante la gestione di Hector Cuper. Non appena completerà le pratiche per il permesso di lavoro, l'argentino assumerà l'incarico.

Nonostante il momento difficile, caratterizzato da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali, l'Inter Miami occupa ancora il secondo posto nella Eastern Conference della MLS.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 16:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.