Intervista esclusiva concessa da Cristian Chivu a Sportmediaset a due giorni dalla trasferta di Cagliari. Il primo pensiero riguarda il capitano dei nerazzurri: "Lautaro Martinez è il nostro capitano per l'amore che ha nei confronti dei nostri colori, se non sbaglio è al nono o al decimo anno qui, in questo gruppo. Per quella che è stata la delusione di una finale persa al Mondiale l'ho visto molto motivato, con l'ambizione giusta di tornare prima possibile, è tornato in anticipo, ha iniziato a lavorare sodo già in vacanza. Lo vedo quasi pronto per una grande stagione".

Nessun posto fisso

"Non abbiamo titolari fissi, non esistono i posti fissi nel calcio. A noi interessa il livello di competitività, l'individuo che mette a disposizione del gruppo le sue caratteristiche. Esposito? Pio è importante per noi per come sa stare in gruppo, per come si allena e per come alza il livello dei compagni di reparto".

Mercato

"Abbiamo condotto un mercato lucido cercando di portare più qualità e di alzare il livello in una rosa già forte e competitiva, l'ha dimostrato l'anno scorso e in quelli precedenti. Abbiamo l'obbligo di mantenere un livello alto, di preservare quello che di buono questa squadra e questa società hanno fatto".

Il resto della A

"Stimo tanti allenatori, club e giocatori e credo che l'Italia mantenga un buon livello, ha giocatori che alzano il livello della Serie A, dando un apporto importante. Tolti i miei però non posso fare i nomi dei giocatori di altre squadre".

Quinta punta

"Noi abbiamo il quinto, il sesto e il settimo attaccante non necessariamente in quest'ordine: sono Lavelli, Mosconi e Iddrissou".