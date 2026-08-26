Negli ultimi giorni la trattativa ha preso velocemente piede e adesso è arrivato l'annuncio ufficiale che certifica il cambio di maglia di Mattia Zanchetta, centrocampista cresciuto nelle giovanili dell'Inter, che va a fare un'esperienza in Serie C a Gorgonzola, hinterland milanese, con la maglia della Giana Erminio. Di seguito il comunicato:

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito da F.C. Inter le prestazioni sportive del calciatore Mattia Zanchetta, che arriva a Gorgonzola con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista classe 2006, è cresciuto interamente nel vivaio dell'Inter, partecipando alla Youth League con la Primavera nerazzurra nel 2023/24 e nel 2024/25 (10 presenze un gol), stagione in cui vince anche lo scudetto Primavera. Nel 2025/26 si divide tra la Primavera e l'Inter U23, incontrando la Giana da avversario al Città di Gorgonzola. Con la Giana, vestirà la maglia numero 25.

"Sono venuto alla Giana perché ho avuto la percezione che mi volessero fortemente e perché oltre ai giovani ci sono giocatori esperti che possono aiutarmi a crescere il più velocemente possibile - spiega Mattia Zanchetta - Non vedo l'ora di scendere in campo e lottare per questi colori!".