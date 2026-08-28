Il Cagliari piomba a sorpresa su Yanis Massolin. Secondo quanto svelato da Sky Sport, i sardi avrebbero allacciato i contatti con l'Inter, che conta di trovare al centrocampista francese classe 2002 una sistemazione entro la fine di questa sessione di mercato ormai agli sgoccioli. Negli scorsi giorni, l'ex calciatore del Modena era stato stato accostato a Nizza, Angers e Troyes, tre club della Ligue 1 pronti a ingaggiarlo in prestito. 

Sezione: Focus / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 18:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.